Мировые изгои выступили в СПЧ ООН с заявлением против русофобии

Мировые страны-изгои в рамках 51-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве выступили с совместным заявлением против русофобии.

Страны-заявители обеспокоены "беспрецедентными масштабами и глубиной дискриминации, развязанной в последние месяцы властями ряда стран в отношении русских и русскоязычных".

Отмечается, что "русофобия начала активно проявляться с конца февраля" и проявляется через "дискриминационные меры в отношении российского бизнеса, ареста российской собственности, недопущения участия в спортивной деятельности и культурных мероприятия", а также "отказ в оказании образовательных, медицинских, банковских и иных услуг".

Заявление подписали Беларусь, Боливия, Венесуэла, Иран, Китай, Мьянма, Никарагуа, Россия, Северная Корея, Сирия и Эфиопия.