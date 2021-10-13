Последнее обновление: 13.10.2021 10:49

ООН и власти Беларуси «обсуждают» помощь в оплате услуг адвокатов политически преследуемых граждан

ООН и правительств Беларуси не прекращают дискуссию по поводу обвинений в адрес представительства ООН в РБ в «незаконном» расходовании средств на оплату адвокатов 23 граждан Беларуси, попавших под политическое преследование за участие в акциях протеста против фальсификации президентских выборов 2020 года.

Такое комментарий озвучил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе прошедшего пресс-брифинга.

«Я полагаю, что такого рода проблемы, связанные с сотрудничеством между ООН и Беларусью, не так давно поднимались на двусторонней встрече генерального секретаря ООН и министра иностранных дел Беларуси. Правительство Беларуси выразило нам свою обеспокоенность в отношении администрирования программы правовой помощи определенным группам уязвимых лиц. Мы продолжаем находиться в процессе дискуссии с правительством [Беларуси]», - прочитал Дюжаррик заранее подготовленный комментарий.

Обвинения белорусских властей в адрес представительства ООН в Минске были опубликованы вчера на странице представительства РБ в ООН в Женеве.

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