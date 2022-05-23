Лукашенко надеется на диалог с генсеком ООН

В свете миротворческих усилий генсека ООН Антонио Гуттериша по разрешению украинского кризиса, в том числе и по проблеме украинского экспорта, который провел переговоры в Москве, Украине, Турции и не только, из Минска раздался обиженный голос «А когда это вы с нами поговорите?».

Белорусские власти, судя по всему, всерьез допускают возможность переговоров Гуттериша с Лукашенко через «содержательные контакты по украинской проблематике со всеми вовлеченными в конфликт сторонами».

"Мы с надеждой следили за вашими последними встречами в Москве и Киеве. Одновременно мы ждем от вас содержательных контактов со всеми вовлеченными в конфликт сторонами. Ведь если говорить откровенно, то в мире все прекрасно понимают, что против России на территории Украины руками украинских солдат и "до последнего украинца" воюют силы, претендующие на единоличное лидерство в глобализованном мире", - говорится в послании Лукашенко генсеку ООК.

"Нас как соседей Украины беспокоит будущее региональной безопасности и гарантии национальной безопасности Беларуси. Решать эти вопросы без нашего участия, как и без участия стран региона, невозможно", - заявил Лукашенко

Помимо нескрываемого удивления по поводу отсутствия контактов с белорусской стороной по самому актуальному сабжу мировой политики, в послании присутствуют заверения, что Беларусь не является как страной-агрессором, так и страной-предателем.

"Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы и не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях. Наша позиция заключается в том, что озабоченности и интересы любой страны, будь то одна восьмая часть суши или островное государство, должны быть услышаны всеми", - пожелал Лукашенко.

Была затронута тема санкций, которые "уже несут миру свои разрушительные последствия и проявляются в различных регионах в виде невиданного роста цен на продовольствие, энергоносители, удобрения, воздушные и морские перевозки, снижения помощи особо нуждающимся в ней странам в Африке, Азии и на Ближнем Востоке".

Вишенкой послания стал призыв к «странам мира объединиться», надо полагать, в Союзном государстве, чтобы «не допустить перерастания регионального конфликта в Европе в полномасштабную мировую войну".