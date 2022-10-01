Польша начала получать газ из Норвегии по новому газопроводу

В субботу Польша начала получать газ из Норвегии по недавно построенному газопроводу Baltic Pipe, сообщил польский оператор газопровода Газ-Система.

Газопровод мощностью 10 млрд кубометров в год был официально открыт во вторник, на следующий день после того, как в подводных газопроводах «Северного потока», соединяющих Россию с Европой, были обнаружены утечки.

Около двух месяцев газопровод будет работать на ограниченной мощности. Работы по строительству Baltic Pipe продолжались два года с момента заключения контрактов.

Baltic Pipe создает новый маршрут поставок природного газа из Норвегии на рынки Дании и Польши и конечным потребителям в соседние страны. Цель Baltic Pipe – уменьшить зависимость Центральной Европы от России.

Россия прекратила поставки газа в Польшу в апреле, когда отказалась платить за топливо в рублях.