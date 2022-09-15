Последнее обновление: 15.09.2022 13:46

Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на $600 млн

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал распоряжение о предоставлении Украине около $600 миллионов военной помощи.

"Делегирую госсекретарю США полномочия осуществить выделение до 600 миллионов долларов на оборонные средства и услуги Министерства обороны, военную подготовку и обучение для оказания помощи Украине", - говорится в подписанном Байденом решении.

На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению стоимостью $675 миллионов.

В новый пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и четыре 105-мм гаубицы, а также 36 000 снарядов для них.

Общая военная помощь США в Украине составляет примерно 15,2 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

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