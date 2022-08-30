Последнее обновление: 30.08.2022 15:59

Белый дом: Последние поставки оружия США были направлены на деоккупацию юга Украины

Администрация президента США Джо Байдена в последние два месяца помогала украинским военным подготовиться к контрнаступлению на юге, удовлетворяя их конкретные запросы на военную помощь.

Как сообщает CNN со ссылкой на чиновника Белого дома, США удовлетворили "многие просьбы" украинской стороны - в частности, относительно дополнительных боеприпасов, артиллерии и противотанковых ракетных комплексов Javelin - в рамках пакетов военной помощи, предоставленных за последние два месяца.

Хотя о пакетах помощи США объявлялось публично, тогда не указывалось, что они частично были направлены на помощь Украине в ее нынешнем контрнаступлении на оккупированном Россией юге.

CNN отмечает, что глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли постоянно находятся на связи с украинской стороной, чтобы определить ее потребности в зависимости от ситуации на поле боя.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование