Белый дом: Последние поставки оружия США были направлены на деоккупацию юга Украины

Администрация президента США Джо Байдена в последние два месяца помогала украинским военным подготовиться к контрнаступлению на юге, удовлетворяя их конкретные запросы на военную помощь.

Как сообщает CNN со ссылкой на чиновника Белого дома, США удовлетворили "многие просьбы" украинской стороны - в частности, относительно дополнительных боеприпасов, артиллерии и противотанковых ракетных комплексов Javelin - в рамках пакетов военной помощи, предоставленных за последние два месяца.

Хотя о пакетах помощи США объявлялось публично, тогда не указывалось, что они частично были направлены на помощь Украине в ее нынешнем контрнаступлении на оккупированном Россией юге.

CNN отмечает, что глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли постоянно находятся на связи с украинской стороной, чтобы определить ее потребности в зависимости от ситуации на поле боя.