Последнее обновление: 30.09.2022 17:40

МИД Армении вызвал на ковер посла Беларуси из-за высказываний Макея

Заявление главы МИД Беларуси Макея о визите Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Армению вызвало озабоченность у армянских властей

«Глава дипломатической миссии Беларуси в Армении был приглашен в МИД РА, где ему были переданы озабоченность и соображения армянской стороны по поводу вышеуказанного заявления», - сообщил пресс-секретарь МИД Армении.

"…подобного рода визиты будут связаны не с умиротворением тех или иных конфликтов, а наоборот, с обострением. Полагаться на внешних дядей-тетей вряд ли целесообразно", - заявил намедни Макей.

Ранее по теме


<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование