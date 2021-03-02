Последнее обновление: 02.03.2021 11:22

Беларусь и Армения избавят своих граждан от регистрации

Лукашенко одобрил проект протокола о внесении дополнения в межправительственное соглашение с Арменией о взаимных безвизовых поездках граждан.

Документом предлагается освободить граждан одной стороны, временно пребывающих на территории другой стороны, от регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в течение 30 дней с даты въезда.

В настоящий момент, по истечении данного срока такие лица должны зарегистрироваться.

МИД РБ уполномочен на проведение переговоров по проекту протокола и подписание документа при достижении договоренности.



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