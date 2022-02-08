Последнее обновление: 08.02.2022 19:46

МИД Армении вызвал на ковер посла Беларуси из-за слов Лукашенко

Посол Беларуси в Ереване Александр Конюк был вызван в министерство иностранных дел Армении, сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Поводом стали заявления Лукашенко в одном из недавних интервью, когда белорусский пенсионер, говоря о перспективах объединения суверенных государств на постсоветском пространстве, заявил, что Армении "деваться некуда".

"Могу лишь подтвердить, что посол Беларуси был в министерстве иностранных дел Армении", - сказал Унанян.

От других комментариев пресс-секретарь воздержался. Ранее Унанян заявил, что слова Лукашенко нацелены "на обслуживание в первую очередь собственной внутриполитической повестки" и не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой.

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