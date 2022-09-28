ЕС назвал на утечки на газопроводах "Северный поток" "не случайным совпадением"

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность инцидентами на ветках российских газопроводов "Северный поток" и отметил, что это не могло быть случайностью.

Боррель от имени ЕС выразил глубокую обеспокоенность по поводу ущерба, нанесенного "Северным потокам", и возможных последствий для безопасности судоходства и окружающей среды.

"Эти инциденты - не случайное совпадение, и они влияют на всех нас. Вся имеющаяся информация указывает на то, что утечки стали следствием умышленных действий. Мы поддержим любое расследование, направленное на установление полной картины того, что и почему произошло, и будем предпринимать дальнейшие шаги для повышения нашей устойчивости в сфере энергобезопасности. Любое умышленное нанесение вреда европейской энергетической инфраструктуре абсолютно неприемлемо и получит жесткий и объединенный ответ", - заявил главный дипломат ЕС.

Президент Евросовета Шарль Мишель еще накануне, 27 сентября, назвал инциденты на "Северных потоках" актами саботажа, которые выглядят как попытка еще больше дестабилизировать поставки энергоресурсов в ЕС.

"Необходимо провести безотлагательное и тщательное расследование. Ответственные будут привлечены к ответственности и должны будут заплатить. Мы продолжим усилия для диверсификации поставок, чтобы отказываться от российского газа", - отреагировал он.