Кремль допускает диверсию на двух нитках газопровода «Северный поток»

Кремль допускает версию, согласно которой причиной разрушения на нитках "Северных потоков" могла стать диверсия.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы. А что стало причиной - тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", - сказал Песков.

"Это - совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями", - подчеркнул он.