Совбез ООН проведёт совещание по поводу «референдумов» в Украине

Совет безопасности ООН обсудит вопрос так называемых «референдумов» в захваченных Россией областях восточной Украины.

Встреча влиятельнейшего совета ООН, по информации из дипломатических кругов, была инициирована США и Албанией и должна начаться в Нью-Йорке во вторник во второй половине дня по местному времени. От имени ООН выступит Заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Ранее Украина инициировала созыв срочного заседания Совбеза в связи с проведением РФ псевдореферендумов на оккупированных территориях.

"Украина обратилась с просьбой созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с проведением Россией фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины. Россия должна быть привлечена к ответственности за дальнейшие попытки изменить международно-признанные границы Украины в нарушение Устава ООН", - сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины власти РФ объявили о проведении фейковых "референдумов" о присоединении к РФ 23-27 сентября.