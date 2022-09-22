Кремль отказался комментировать прошедший обмен Медведчука и пленными с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не уполномочен комментировать обмен пленными между Россией и Украиной.

На просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что среди пленных, которыми обменялись Москва и Киев, был украинский политик Виктор Медведчук, Песков сказал: "Я не могу комментировать информацию об этом обмене".

"Вы знаете, что была информация по линии нашего министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на Родину и которые были спасены. Если будет дополнительная информация, она последует", - сказал Песков, передает Интерфакс.

На уточняющий вопрос о военнослужащих отряда "Азов", Песков сказал: "У меня нет полномочий это комментировать".

Ранее, у Пескова были подобные полномочия. Комментируя предложение Украины обменять кума Путина на украинских военнопленных, Песков утверждал, что это невозможно.