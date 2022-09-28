Последнее обновление: 28.09.2022 17:45

Кремль: «Освобождение всей ДНР» остается целью после «референдумов»

После «референдумов» на оккупированных территориях Украины и их вхождения в состав РФ необходимо будет «освободить» Донецкую область в ее административных границах, заявил сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, продолжится ли «специальная военная операция» после подписания международных договоров о вхождении новых регионов в состав РФ, передает Интерфакс.

На это Песков сказал: "Как минимум, что я вам могу сказать с абсолютной точностью. Вы знаете, что не вся территория Донецкой народной республики освобождена. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому, как минимум, нужно будет освободить всю территорию Донецкой народной республики".

Он отметил, что "при этом уже полностью освобождена территория Луганской народной республики".

"Более детальный ответ, конечно, вы получите со временем, в случае, если будут подписываться такие документы", - заключил Песков.

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