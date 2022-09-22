Британия сняла мораторий на добычу газа методом фрекинга

Великобритания в четверг официально сняла мораторий на добычу газа методом фрекинга, который действовал с 2019 года, поскольку признала укрепление энергоснабжения страны "абсолютным приоритетом".

Ранее в этом месяце премьер-министр Лиз Трасс заявила, что фрекинг, извлечение сланцевого газа из горных пород путем их разрушения, будет разрешен, если это поддержат местные жители, сообщает Reuters.

Министр по вопросам бизнеса и энергетики Джейкоб Рис-Могг заявил в четверг, что необходимо изучить все источники энергии для увеличения внутреннего производства, "поэтому правильно, что мы сняли паузу, чтобы реализовать любые потенциальные источники внутреннего газа".

Фрекинг, против которого выступали экологические группы и некоторые местные сообщества, был запрещен после того, как отраслевой регулятор предупредил о невозможности предсказать силу землетрясений, которые он может вызвать.

Самый сильный толчок, вызванный фрекингом, произошел на участке в Блэкпуле на севере Англии в 2011 году. Тогда зарегистрировали магнитуду 2,3, - толчки, по словам местных жителей, разбудили их ночью.

После этого правительство ввело систему, которая приостанавливала работы, приводившие к сейсмической активности 0,5 или выше по шкале Рихтера. Теперь рассматривается новый уровень сейсмических ограничений активности.

Эксперты говорят, что фрекинг не поможет этой зимой снизить цены на энергоносители, поскольку для развития отрасли понадобится много лет. Остается непонятным, удастся ли когда-нибудь добывать значительное количество газа в Британии таким образом.

В начале сентября Лиз Трасс объявила о замораживании счетов за газ и свет на два года.