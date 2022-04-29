Минобороны РБ хочет купить 56 квадрокоптеров типа «DJI MAVIC 2»

Минобороны Беларуси объявило конкурс на поставку 56 тактических беспилотных авиационных комплексов ближнего действия типа «DJI MAVIC 2 Enterprise Advanced» или аналогов.

Согласно данным электронного аукциона (https://goszakupki.by/auction/view/721117) ориентировочная стоимость закупки составляет 1,848 млн. белорусских рублей.

Получателем беспилотников указан 927-й центр подготовки и применения БАК в Березе.

DJI Mavic 2 Enterprise Advanced - компактный инструмент, позволяющий выполнять любые задачи с высокой точностью. Благодаря тепловизионным и визуальным камерам высокого разрешения M2EA поддерживает до 32-кратного цифрового зума и обеспечивает точность позиционирования на уровне сантиметров с помощью модуля RTK. Квадрокоптер оборудован видеокамерой 48 Мп и способен транслировать HD видеопоток на расстоянии до 10 км.