Последнее обновление: 15.04.2022 11:32

Белавиа вернула лизингодателю семь самолетов Embraer

Белорусская госавиакомпания Белавиа вернула лизингодателю Nordic Aviation Capital 7 самолетов Embraer, сообщает профильный telegram-канал «От Винта».

Указанные 7 самолетов были в ноябре отправлены на «хранение» в Азербайджан, но в итоге власти РБ решили не усложнять свою судьбу.

«С 18 по 26 марта, после длительной стоянки в Баку с ноября прошлого года, 7️⃣ Embraer (3 ERJ-195 и 4 ERJ-175) вернулись лизингодателю Nordic Aviation Capital», - пишет telegram-канал.

Получив датскую регистрацию, самолеты перелетели на хранение в португальский аэропорт Альверка (LPAR).

У Белавиа еще остается 14 самолетов, включая 5 Embraer.

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