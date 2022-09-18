Последнее обновление: 18.09.2022 13:44

Главы МИД Армении, Азербайджана и США проведут трехстороннюю встречу в Нью-Йорке

По инициативе США в понедельник в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Главы МИД Армении и Азербайджана находятся в Нью-Йорке для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Последний раз Мирзоян и Байрамов встречались 16 июля в Тбилиси. Это была первая двусторонняя встреча глав МИД двух стран с 2020 года без посредников. Переговоры состоялись на фоне неанонсированного визита в Ереван главы ЦРУ Уильяма Бернса, который встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем армянского Совбеза.

В июле Энтони Блинкен предложил помощь США Армении и Азербайджану для достижения мира.

На днях Ереван посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она осудила недавние атаки Азербайджана против Армении и отметила, что США готовы оказать поддержку демократии, суверенитету и территориальной целостности Армении.

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