Совбез Армении заявил о перемирии с Азербайджаном на фоне протестов в Ереване

Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Благодаря вовлеченности международного сообщества, удалось достичь договоренности о перемирии с 20:00 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения.

По его словам, какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Азербайджаном, не существует.

Вечером в минувшую среду у здания Национального собрания Армении собрались несколько тысяч человек, обвиняющих премьер-министра Никола Пашиняна в якобы готовности пойти на территориальный компромисс с Азербайджаном.

Протестующие перекрыли проспект Баграмяна в Ереване. На проспект Баграмяна были стянуты силы полиции.

Во время правительственного часа в парламенте в среду Пашинян в частности сказал: "Мы хотим подписать такой документ, в результате подписания которого многие, возможно, будут нас критиковать, проклинать, называть предателями, народ может даже принять решение об отстранении нас от власти, и мы все равно будем благодарны, если в результате этого Республика Армения получит прочный мир и безопасность на площади 29,8 тыс. квадратных километров".

Позже Пашинян заверил, что никакого документа о "территориальных уступках" Армении нет, а заявления об этом - "информационная диверсия, направленная внедружественными внешними силами с целью сломить сопротивление страны".

Спикер парламента Армении Ален Симонян объяснил, что премьер, говоря о площади 29,8 тысяч километров, имел в виду всю территорию Армении.

"Никто не говорил о сдаче чего-то. Не было ни об Арцахе (непризнанном Нагорном Карабахе), ни о Республике Армения. Территория Армении для нас является красной линией, мы должны бороться за эту территорию", – сказал он.

Тем временем, оппозиция Армении призвала граждан принудить депутатов правящей фракции "Гражданский договор" присоединиться к процессу объявления вотума недоверия Пашиняну и правительству.

"35 оппозиционных депутатов парламента Армении подписались под документом о начале процесса объявления вотума недоверия премьер-министру и правительству. Но чтобы процесс был доведен до конца, необходимо еще 18 подписей. Эти подписи должны поставить депутаты из партии "Гражданский договор", - заявил глава оппозиционной парламентской фракции "Армения", бывший министр обороны Сейран Оганян на митинге перед зданием парламента.

По его словам, "с этого момента необходимо принудить их к этому, начать акции неповиновения, увеличить давление".

Секретарь СБ Армении назвал организаторов митинга в Ереване "пятой колонной".

"Это митинг пятой колонны, которая преследует цель ослабить государственность Армении. Некоторые группы пытаются организовать митинг с целью внутриполитической дестабилизации, поскольку если эти митинги не об укреплении тыла, то они однозначно наносят вред Армении. Эти группы пытаются ослабить Армению, и получают приказы из различных мест", - отметил Григорян.

Он заявил, что "цель агрессии Азербайджана - ослабить Армению, принудить к определенным уступкам".

"Есть в этой повестке множество вопросов, но главный из них - это суверенность Армении, они желают уничтожить государственность Армении и в этом процессе Азербайджан с удовольствием участвует. Участвуют и некоторые люди. Благодаря нашей армии и реакции государства удалось пресечь реализацию этого большого плана, и после этого определенные группы пытаются начать процессы внутри Армении", - сказал секретарь СБ Армении.

По его словам, цель действий Азербайджана и митингов в Ереване - "привести Армению к такой ситуации, при которой республика перестанет существовать и станет частью какой-то страны".

C ночи вторника на границе Армении и Азербайджана продолжается напряженность: стороны обвиняют друг друга в обстрелах. По последним данным, с армянской стороны погибли по меньшей мере 105 военнослужащих, а с азербайджанской – 50.