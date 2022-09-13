Азербайджан и Армения начали боевые действия

В ночь на вторник Армения заявила об обстреле своих пограничных населенных пунктов со стороны Азербайджана и решила обратиться к России, Организации договора коллективной безопасности и ООН с требованием принять меры.

Согласно сообщению министерства обороны Армении, обстрелы начались около 00:05 по местному времени. Ереван утверждает, что азербайджанская сторона применяет артиллерию и огнестрельное оружие большого калибра, а также беспилотники.

На срочном брифинге спикер Минобороны Армении Арам Торосян заявил, что под обстрелы попали населенные пункты на разных направлениях, а удары Азербайджана якобы наносятся и по объектам гражданской инфраструктуры. Он также подтвердил информацию о погибших и раненых с армянской стороны.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что утверждение армянской стороны о якобы обстрелах гражданского населения "не отражают действительность" и является дезинформацией.

"В ответ на провокации Армении осуществляются локальные контрмеры против законных военных целей, которые являются огневыми точками. Ответные меры имеют малый масштаб и являются точечными, а также направлены на обеспечение безопасности азербайджанских границ и подавление провокаций Армении", - говорится в распространенном сообщении.

Позже там назвали "бредом" сообщения армянских СМИ о якобы вторжении на территорию Армении.

На фоне эскалации премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Последний призвал стороны к немедленному прекращению огня.

Кроме того, Совет безопасности Армении провел экстренное заседание в связи с ситуацией на границе и принял решение обратиться в Россию в рамках договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, Организации договора коллективной безопасности и Совета Безопасности ООН.

По последним сообщениям, по состоянию на утро вторника обстрелы на азербайджанско-армянской границе продолжаются.

Между сторонами уже более 30 лет продолжается конфликт в связи с захватом Арменией территории непризнанного Нагорного Карабаха, который считается частью Азербайджана по международному праву.