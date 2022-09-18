Последнее обновление: 18.09.2022 13:44

МИД Молдовы вызвал посла Беларуси после заявлений Лукашенко

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) 19 сентября вызвало посла Беларуси в Молдове, потребовав объяснений по поводу заявлений Александра Лукашенко.

В МИДЕИ отреагировали за заявление Лукашенко, который обвинил США в том, что те толкают Европу на военное противостояние с Россией на территории Украины. По его словам, военные действия в Европе выгодны Вашингтону. «Сегодня Украина, завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния», — заявил Лукашенко.

В ведомстве напомнили, что Молдова резко осуждает войну России против Украины и сожалеет о роли Беларуси в российском вторжении в Украину, а также осуждает дезинформацию и фейки, передает NewsMaker.

«Молдова и наши партнеры действуем ответственно и в соответствии с нормами международного права. После заявлений белорусского лидера о нашей стране МИДЕИ вызвало посла, чтобы потребовать объяснений и представить нашу позицию — граждане Молдовы резко осуждают войну России против Украины», — подчеркнули в ведомстве.

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