Молдавия не будет продлевать ограничения после 15 мая, хвалит Лукашенко

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что Молдавия не будет продлевать ограничительные меры после 15 мая, дав понять, что к такому решению его подталкивает позиция Лукашенко, который не слушает «умников».

"Я довольно часто привожу в пример вашу позицию по коронавирусу и по тому, как вы боретесь с этой пандемией. Лучше вас никто ситуацию в Беларуси не поймет. Поэтому те разные умники, которые дают советы, пусть лучше смотрят у себя, что происходит. Я уверен, что и вы справитесь с этой пандемией, и мы тоже", - заявил президент Молдовы в ходе онлайновой встречи с Лукашенко.

На фоне введенных Молдавией еще 15 марта ограничений заявления Додона по меньшей мере выглядят странными.

"Но мы еще с 15 марта ввели некоторые ограничения. Конечно, для экономики, социальной жизни это очень сильный удар. У нас они заканчиваются 15 мая, и продлевать дальше эти ограничения, скорее всего, не будем", - заявил Додон.