Последнее обновление: 19.12.2021 13:15

В парламенте Молдовы появится депутатская группа «За демократическую Беларусь»

Представитель Тихановской по конституционной реформе и парламентскому сотрудничеству Анатолий Лебедько завершил рабочий визит в Молдову.

Итогом встречи в Комитете по международным делам парламента Молдовы стал запуск процесса создания депутатской группы «За демократическую Беларусь», сообщает пресс-служба Тихановской.

«Группе быть, и это главный итог нашей встречи в Комитете по международным делам Парламента Молдовы. Могу сказать, что в Кишиневе у нас есть надежные друзья и партнёры», - заявил Анатолий Лебедько.

Он стал первым представителем демсил, которого официально принимали в парламенте Молдовы

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