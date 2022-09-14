МАГАТЭ сообщило о восстановлении резервных ЛЭП Запорожской АЭС

Украинские инженеры восстановили третью резервную линию электропередачи Запорожской АЭС, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Украинские инженеры добились дальнейшего прогресса в ремонте жизненно важной энергетической инфраструктуры в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), обеспечив ей новый доступ к третьей резервной линии электропередачи», - говориться в сообщении.

Сообщается, что резервная линия 150 кВ снова стала доступной для ЗАЭС после ремонта электрораспределительной станции на соседней теплоэлектростанции, через несколько дней после того, как она была повреждена в результате обстрела.

«Это означает, что все три резервные линии электропередачи к ЗАЭС — крупнейшей в Европе атомной электростанции — были восстановлены за последние несколько дней. Одна из них, линия 750/330 киловольт (кВ), в настоящее время обеспечивает ЗАЭС внешним электричеством, необходимым для охлаждения и других важных функций безопасности. Линии 330 кВ и 150 кВ находятся в резерве. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, но им по-прежнему требуется электроэнергия для поддержания необходимых функций безопасности», - говориться в сообщении.