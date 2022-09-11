Венгрия требует от ЕС не вводить санкции против российской ядерной энергетики

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал все институты Евросоюза предоставить гарантии, что российская ядерная энергетика не попадет под санкции ЕС.

"В первом санкционном пакете Брюсселя говорилось, что ядерная энергетика не будет подпадать под санкции. Мы призываем Европейскую комиссию гарантировать, что все брюссельские учреждения, все национальные органы и все работающие в Европе банки придерживаются этого положения", - заявил Сийярто, отправляясь в Прагу на Конгресс ядерной энергетики Центральной и Восточной Европы.

Он сказал, что Венгрия ускорила инвестиции в АЭС "Пакш", единственную атомную электростанцию, чтобы они быстрее способствовали безопасному энергоснабжению. В августе, несмотря на российское военное вторжение в Украину, Управление по атомной энергетике Венгрии выдало разрешение на расширение АЭС – проект "Пакш II".