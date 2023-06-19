Россия предлагает Беларуси каботажные перевозки на оккупированные территории Украины

Беларусь и Россия до конца текущего месяца могут подписать соглашение о международных автомобильных перевозках, сообщил министр транспорта и коммуникаций РБ Алексей Авраменко.

По его словам, соглашение предусматривает "поэтапную отмену разрешительной системы на все виды международных автомобильных перевозок грузов, начиная с 1 января 2024 года".

Однако Россия уже текущем году готова разрешить белорусским перевозчиками каботажные перевозки, но с условиями: только строительные грузы и только на оккупированные территории Украины.

"Каботажные перевозки - это очень чувствительный вопрос для любой страны, в том числе и для Российской Федерации. Мы можем предложить вам с этого года начать каботажные перевозки по территории России, но с одним ограничением - это строительные грузы для наших новых территорий", - заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.