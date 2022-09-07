Австрия заморозит цены на электроэнергию до середины 2024 года

Совет министров Австрии в среду одобрил план заморозки цен на электроэнергию с декабря 2022 года по июнь 2024 года на фоне энергетического кризиса.

"Каждый в Австрии должен иметь возможность заплатить за базовые потребности в электроэнергии. Эта важнейшая цель заморозки цен на электроэнергию, которую мы приняли на сегодняшнем заседании совета министров", – объявил канцлер Австрии Карл Негаммер.

По его словам, фиксированная цена будет касаться потребления электроэнергии в объеме до 2900 киловатт-часов, что равняется среднему показателю для 80% австрийских домохозяйств. За электроэнергию за пределами этого лимита нужно будет платить по рыночной цене.

Теперь решение правительства должно утвердить парламент Австрии. Ожидается, что это может произойти уже в октябре.

Ранее канцлер Австрии Карл Негаммер предложил Европейскому Союзу отвязать стоимость электроэнергии от цены на газ, что, по его мнению, поможет сдержать их дальнейший рост. Это предложение может быть обсуждено на экстренном заседании Совета ЕС в пятницу.