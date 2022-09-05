Последнее обновление: 05.09.2022 16:18

ЕС приостановит упрощенный визовый режим с Россией

Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке упрощенного визового режима между ЕС и Россией.

Как ожидается, позже на этой неделе Совет ЕС одобрит это предложение, заявила во вторник журналистам еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йохансон.

"Я уверена, что совет ЕС одобрит это предложение быстро, и что это произойдет уже на этой неделе. Это будет означать, что утром в понедельник (12 сентября) у нас будет действовать новый визовый режим в отношении России", - заявила Йохансон журналистам в Брюсселе, передает Интерфакс.

По ее мнению, граждане России не должны иметь легкого доступа в ЕС, и поездки в страны ЕС не являются базовым правом для российских туристов, а привилегией.

Одновременно, Еврокомиссия не стала приостанавливать упрощенный визовый режим с Беларусью.

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