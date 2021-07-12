Последнее обновление: 12.07.2021 14:11

ЕС может приостановить выдачу виз беларусам

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Европейский союз может рассмотреть вопрос о приостановке выдачи виз гражданам Беларуси из-за увеличения нелегальной миграции через белоруско-литовскую границу.

Об этом она сообщила в понедельник на внеочередном совместном заседании комитетов Европарламента по иностранным делам.

«Я отвечаю за визовую политику и могу сказать, что готовы принять меры по приостановке визового режима для белорусов в этой ситуации. Мы, конечно, должны обеспечить контакт с простыми людьми Беларуси, но этот вопрос нужно рассмотреть», - сказала Йоханссон.

Она также добавила, что мигранты не должны становиться инструментом для достижения политических целей и что Литва должна иметь достаточную поддержку со стороны ЕС.

Всего литовские власти задержали в этом году на границе с Беларусью 1676 мигрантов, что в 20 раз больше, чем в прошлом году. Многие из них приехали из стран Ближнего Востока и Африки.

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