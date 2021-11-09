ЕС приостановил действие визового соглашения в отношении официальных лиц белорусского режима

Совет ЕС сегодня принял решение о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью, что стало ответом на продолжающуюся гибридную атаку со стороны белорусского режима.

«Приостановка действия касается положений, которые отменяют требования о документальном подтверждении, регулируют выдачу многократных виз и снижают сборы за подачу заявления на получение визы, поскольку они применяются к должностным лицам режима Беларуси», - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

«Это решение не повлияет на обычных граждан Беларуси, которые по-прежнему будут пользоваться теми же льготами в рамках соглашения об упрощении визового режима, что и в настоящее время», - отмечается в пресс-релизе.

«Мы решительно осуждаем и отвергаем продолжающуюся инструментализацию миграции белорусским режимом. Для Беларуси недопустимо играть жизнями людей в политических целях. Сегодняшнее решение еще раз демонстрирует нашу общую приверженность продолжению противодействия этой продолжающейся гибридной атаке», - заявил министр внутренних дел Словении Алеш Хойс

Решение будет опубликовано в Официальном журнале и вступит в силу на второй день после публикации.

Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью вступило в силу 1 июля 2020 года одновременно с соглашением о реадмиссии между ЕС и Беларусью. Цель соглашения - облегчить выдачу краткосрочных виз и тем самым способствовать расширению контактов между людьми и обмену ценностями и демократическими принципами.

После политических потрясений в Беларуси и ограничительных мер, принятых ЕС, в июне 2021 года Беларусь начала организовывать авиарейсы и внутренние поездки для облегчения транзита мигрантов в сторону ЕС, сначала в Литву, а затем в Латвию и Польшу. Беларусь также объявила 28 июня 2021 года о временной приостановке действия соглашения о реадмиссии с ЕС.