Мингаз будет осуществлять RFID-маркировку 50-литровых газовых баллонов в Беларуси

УП «Мингаз» будет маркировать метками радиочастотной идентификации 50-литровые баллоны сжиженного газа, сообщает пресс-служба Минэнерго РБ.

«Маркировка дает возможность отслеживать весь маршрут передвижения баллонов сжиженного газа: от их производства до поставки потребителю. При этом обеспечиваются эффективный контроль за состоянием баллонов, их оперативный учет и распределение», - утверждается в сообщении.

Ранее пилотный проект по внедрению системы RFID-маркировки был реализован на Могилевской газонаполнительной станции, что позволило «полностью автоматизировать процесс наполнения баллонов и их доставки населению».