Госдолг Беларусь за 4 месяца вырос на 13,1%

Государственный долг Республики Беларусь на 1 апреля 2022 года составил 65,9 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2022 года на 7,7 млрд. рублей, или на 13,1%.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 17,8 млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на 0,5 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 2,6%, сообщает Минфин РБ.

В январе-марте 2022 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 201,8 млн. долларов США, погашение внешнего государственного долга составило 435,5 млн. долларов США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 13,1 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 1,3 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 10,9%.

В январе-марте 2022 года размещение государственных облигаций не осуществлялись. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 95,1 млн. долларов США.