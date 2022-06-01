Внешний госдолг Беларуси в апреле 2022 года вырос на $300 млн.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 мая 2022 года составил $18,057 млрд. (26,1% к ВВП), уменьшившись с начала года на $163,9 млн. (с учетом курсовых разниц) или на 0,9%, сообщает Минфин РБ.

За апрель 2022 года внешний госдолг вырос сразу на $300,9 млн. или 1,69%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая 2022 года составил 13,174 млрд. рублей (7,2% к ВВП), увеличившись с начала года на 1,328 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,21%.

За апрель 2022 года внутренний госдолг вырос на 32,4 млн. рублей или 0,24%.

Государственный долг Республики Беларусь на 1 мая 2022 года составил 61,085 млрд. рублей (33,3% к ВВП) и увеличился с начала 2022 года на 2,812 млрд. рублей, или на 4,83%.

За апрель 2022 года общий госдолг за счет курсовых разниц снизился на 4,848 млрд. рублей или 7,35%.