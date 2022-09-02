G7 согласовала потолок цен на российскую нефть

Министры финансов стран G7 согласовали план ограничения цен на российскую нефть, чтобы снизить доходы России и ее способность, как сказано в документе, "финансировать свою агрессивную войну".

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, это поможет бороться с инфляцией, одновременно подорвав способности Москвы "влиять на мировые цены на энергоносители, особенно для стран с низким и средним уровнем дохода".

Согласно плану, Россия сможет продавать свою нефть только по установленной цене или дешевле - судоходным компаниям будет запрещено транспортировать российскую нефть по морю, если ее купили по неподходящей цене.

Пока неизвестно, на каком именно уровне будет установлен этот потолок стоимости российской нефти, но в документе говорится, что об этом будет четко и прозрачно объявлено публично.