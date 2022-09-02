ОБСЕ опять призывает власти Беларуси выполнить рекомендации отчета Московского механизма

ОБСЕ в очередной раз призвала белорусские власти выполнить рекомендации, содержащиеся в отчете Московского механизма.

Об этом говорится в заявлении главы канадской делегации в ОБСЕ Джоселин Киннир. Оно сделано от имени Канады, Албании, Исландии, Молдовы, Норвегии, Украины и Великобритании, передает reform.by.

«Мы еще раз призываем лиц, принимающих решения в Беларуси, пересмотреть свой текущий курс действий, прекратить поддержку незаконного вторжения России в Украину и попытаться активно выполнить рекомендации, содержащиеся в отчете Московского механизма. Мы полны решимости и готовы поддерживать демократические права белорусского народа — подлинный и инклюзивный диалог является основой демократии — и мы приглашаем белорусские власти к взаимодействию с белорусским народом», — говорится в заявлении.

Московский механизм в отношении Беларуси был инициирован после выборов и протестов 2020 года. Доклад был опубликован в ноябре 2020 года. В нем прошедшие выборы были признаны фальсифицированными. Было рекомендовано отменить результаты президентских выборов и организовать новые с приглашением международных и местных наблюдателей, включить в состав комиссий представителей общественных сил и привести избирательное законодательство в соответствие с международными нормами. В сфере прав человека Беларуси также был дан обширный перечень рекомендаций, касающихся права на личную свободу и безопасность, права на справедливое судебное разбирательство, свободы собраний и объединений, выражения мнения и свободы СМИ, ответственности виновных и недопущения безнаказанности, мер структурного характера. МИД Беларуси тогда заявил о категорическом неприятии отчета и призвали к пересмотру самого Московского механизма.

В заявлении Киннир, опубликованном сегодня отмечается, что спустя два года после выборов рекомендации не выполнены, гражданское общество и независимые СМИ уничтожены, число политзаключенных превысило 1300 человек, есть свидетельства пыток и т.д.

«У белорусских властей было достаточно возможностей прекратить посягательства на свободы своих граждан, освободить тех, кто был задержан по надуманным политическим обвинениям, и провести новые выборы, необходимые для того, чтобы белорусский народ мог определить своих лидеров и свое будущее», — отметила Киннир.

В заявлении также говорится, что вместо выполнения рекомендаций «режим теперь стремится урезать свободы жителей соседней Украины, способствуя незаконному вторжению России в их страну».

«Мы будем продолжать привлекать режим Лукашенко к ответственности за нарушения прав человека и постоянную поддержку незаконной войны России. Это включает в себя пакеты адресных санкций и поддержку мер по обеспечению подотчетности. Это ложный нарратив о том, что санкции провоцируют глобальный продовольственный кризис. По сути, незаконное вторжение России в Украину влияет на глобальную продовольственную безопасность. Необходимо принять решительные меры, чтобы удержать режим Лукашенко от нарушений прав человека и основных свобод белорусского народа и его безрассудной поддержки незаконного вторжения России», — говорится в заявлении.