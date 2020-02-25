Последнее обновление: 25.02.2020 19:08

Посол Беларуси в Австрии переходит на работу в ОБСЕ

Елена Купчина, занимавшая до сегодняшнего дня должность посла Беларуси в Австрии и по совместительству в Словении, а также постпреда Беларуси при международных организациях в Вене и по совместительству при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), устроилась на работу в ОБСЕ.

С дипломатической службы Купчина уволена указом Лукашенко от 25 февраля 2020 года.

В ОБСЕ Купчина будет работать в качестве координатора деятельности этой организации по борьбе с транснациональными угрозами - директора Департамента по борьбе с транснациональными вызовами и угрозами Секретариата ОБСЕ.

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