Последнее обновление: 09.10.2018 14:49

Лукашенко открывает, или не совсем, Беларусь для ОБСЕ

Лукашенко сегодня высказался за диалог с ОБСЕ, правда, пока только в формате готовности проведения в Минске мероприятий этой структуры.

"Вы можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку в проведении любых мероприятий по линии ОБСЕ здесь в Минске. Я абсолютно поддерживаю вашу личную устремленность на реформирование организации и придание ей большей роли в решении международных проблем. Это абсолютно созвучно с нашим мнением, нашими оценками роли и места ОБСЕ в современном мире", - заявил Лукашенко на встрече генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером.

Последний приехал в Минск для участия в международной конференции высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху".

"Беларусь, как вы знаете, и вы это оценили, всегда выступала и выступает за диалог. В этом сложном и противоречивом мире…», - сказал Лукашенко.

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