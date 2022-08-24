Последнее обновление: 24.08.2022 08:27

Оккупационные власти Запорожской области сообщили о подрыве назначенного Москвой "чиновника"

В оккупированной армией РФ части Запорожской области в результате взрыва погиб назначенный российскими военными глава "администрации" поселка Михайловка Иван Сушко.

О том, что под сиденьем в машине Сушко, сработало взрывное устройство, сообщили агентству Интерфакс представители оккупационной администрации региона.

Данные о смерти Сушко подтвердил в своем телеграм-канале член этой "администрации" Владимир Рогов. По его словам, Сушко был доставлен в больницу в критическом состоянии, а вскоре скончался.

Региональное издание "РИА Мелитополь" утверждает, что Сушко в последние дни готовился "к проведению псевдо-референдума" о присоединении Запорожской области к России.

Сушко – далеко не первый погибший представитель назначенных армией РФ "властей" оккупированных территорий.

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