Газпром прекращает поставки газа во Францию

Компания Газпром полностью останавливает поставки газа компании Engie (Франция) в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме, сообщила пресс-служба российской компании.

«По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам. В соответствии с указом … запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме», - говорится в сообщении.

«Газпром экспорт» уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме. Ранее «Газпром экспорт» сократил поставки газа французской компании.

Власти Франции обвинили Россию в использовании энергетических поставок в качестве "оружия войны" после сокращения поставок.

"Очень очевидно, что Россия использует газ как оружие войны, и мы должны подготовиться к худшему сценарию полного прекращения поставок", - заявила во вторник министр энергетики Франции Агнес Панье-Рунаше.