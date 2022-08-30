Последнее обновление: 30.08.2022 15:59

ЕС досрочно заполнил газохранилища на 80%

Европейский союз заполнил газохранилища на территории стран-членов до уровня 80%, досрочно выполнив поставленную цель, заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"К настоящему моменту мы в Евросоюзе достигли среднего уровня заполнения газохранилищ на 80%. Так что мы по сути уже достигли объема, о котором договорились на текущий год", - заявила фон дер Ляйен в Копенгагене на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря, передает Интерфакс.

Она подчеркнула, что страны ЕС продолжат увеличивать объемы газа в хранилищах.

В июне Европарламент (ЕП) одобрил планы пополнения к зиме газохранилищ Евросоюза, они предусматривали не менее 80% уровня хранения к 1 ноября. Таким образом, в ЕС заполнили газохранилища до нужных объемов на два месяца раньше плана.



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