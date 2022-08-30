Газпром сократил поставки газа Франции

Французская компания Engie, крупнейший поставщик газа в стране, 30 августа заявила, что в "Газпроме" сообщили о дополнительном сокращении объемов поставок газа.

Сокращение поставок начнется с 30 августа под предлогом "разногласий между сторонами по выполнению контракта".

Компания отмечает, что в настоящее время уже накопила достаточные объемы газа для того, чтобы обеспечить клиентов, и ввела ряд мер по смягчению последствий в случае полной остановки поставок российского газа.

Заполненность газохранилищ во Франции превысила 90% и в отрасли считают, что у страны есть шансы достичь своей цели о заполненности на 100% к началу ноября.