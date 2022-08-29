Logitech уходит из России в надежде когда-нибудь вернуться

Компания Logitech, которая производит клавиатуры, компьютерные мыши и устройства для геймеров, уходит с российского рынка, однако надеется вернуться в будущем.

«После приостановки поставок в Россию ранее в этом году мы продолжили пристально следить за ситуацией. К сожалению, обстоятельства на позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернуться однажды, если будут подходящие условия»,— заявил представитель пресс-службы компании Бен Старки, передает КоммерсантЪ.