Французская Danone объявила об уходе с российского рынка

Французская продовольственная компания Danone объявила об уходе с российского рынка.

В заявлении компании говорится, что производство Danone в России будет передано другим компаниям. Danone оценивает, что сумма возможной сделки может достичь 1 млрд евро.

"Это наилучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для наших сотрудников, потребителей и партнеров", - заявила компания.

Danone в России производит продукцию таких брендов, как “Простоквашино", “Растишка”, Evian и другие.