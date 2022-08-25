Последнее обновление: 25.08.2022 17:33

Россия перестала быть основным поставщиком газа в ЕС

Министр энергетики Норвегии Терье Асланд заявил, что его страна планирует сохранить добычу природного газа на нынешнем высоком уровне.

На седьмом месяце российского вторжения в Украину Норвегия стала лидером по поставкам природного газа в Европу.

Об этом сообщает Business Insider, которого цитирует УНИАН.

"Я ожидаю, что мы сможем поддерживать уровень производства, который у нас есть сейчас, до 2030 года", – добавил Асланд.

Норвегия намерена увеличить добычу природного газа на 8% по сравнению с 2021 годом. И соответственно побить рекорд пятилетней давности.

Ограничение поставок "Газпрома" привело к резкому росту цен на природный газ в Европе, а эталонные фьючерсы на газ TTF в Нидерландах подскочили на 220% с начала июня.



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