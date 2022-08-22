В мире число заражений коронавирусом превысило 601,14 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 601148718 (+473816 сутки) по данным Worldometer на 10:11 22 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6472265 (+927) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 19071741 (-333303) человек, из них 43937 (+3) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 575604712 (+806192) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 95345858 (+9260) случаями заражения, Индия – 44348960 (+9531), Франция – 34354612 (+14820), Бразилия – 34284864 (+5079) и Германия – 31808179 (-). Беларусь – на 70 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 242790, Южная Корея – 110944, Россия – 39669, Тайвань – 22389, Италия – 19470. Беларусь (-) – на 102 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1065569, Бразилия – 682587, Индия – 527368, Россия – 383560 и Мексика – 329081. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Япония – 263, Мексика – 69, Россия – 64, Южная Корея – 64, Италия – 63. Беларусь – на 84 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.