В мире число заражений коронавирусом превысило 603,57 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 603570778 (+948808 сутки) по данным Worldometer на 8:29 25 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6480512 (+4003) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18661654 (-102000) человек, из них 43825 (+21) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 578428612 (+1046805) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 95734084 (+81532) случаями заражения, Индия – 44378920 (+10725), Франция – 34408901 (+21289), Бразилия – 34329600 (+18277) и Германия – 31970779 (+49201). Беларусь – на 70 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 194223, Южная Корея – 139165, США – 81532, Германия – 49201, Россия – 40231. Беларусь (-) – на 126 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1067549, Бразилия – 683131, Индия – 527488, Россия – 383758 и Мексика – 329174. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 369, Япония – 317, Бразилия – 190, Германия – 116, Италия – 112. Беларусь – на 92 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.