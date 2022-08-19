Последнее обновление: 19.08.2022 16:58

Путин в разговоре с Макроном согласился на украинский маршрут миссии МАГАТЭ

Елисейский дворец выпустил собственное заявление после разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским президентом Владимиром Путиным.

"Президент в очередной раз подчеркнул обеспокоенность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности, и поддержал скорейшее направление на место миссии экспертов МАГАТЭ на условиях, согласованных Украиной и ООН. Президент Российской Федерации сообщил президенту Франции о своем согласии на размещение этой миссии и указанные методы", – сообщили в Елисейском дворце.

Сообщается, что президенты снова поговорят друг с другом на эту тему в ближайшие дни после обсуждений между техническими группами.

При этом ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что организовать миссию Международного агентства по атомной энергии на оккупированную Россией Запорожскую АЭС можно было бы в начале сентября, но намекнул, что РФ согласится на это только на своих условиях.

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