Последнее обновление: 12.08.2022 12:21

Россия в ООН выступила против демилитаризации Запорожской АЭС

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции.

По его словам, Россия защищает АЭС в том числе от возможных терактов, передает BBC.

"Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить", - цитирует Интерфакс российского представителя.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать размещения любых других военных сил или военного оборудования на этой территории.

"Объект не должен использоваться в рамках каких бы то ни было военных операций. Вместо этого необходимо срочно прийти к соглашению на техническом уровне об установке периметра безопасности и демилитаризации с целью обеспечить безопасность региона", - заявил генсек ООН.

Небензя в комментариях для журналистов сообщил, что глава ООН должен пояснить, что он подразумевает под "периметром демилитаризации".

МАГАТЭ, украинское правительство и госдепартамент США призывают помимо установления демилитаризованной зоны вокруг станции также ввести на ее территорию миротворческий контингент.

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