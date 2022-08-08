ООН надеется, что эксперты МАГАТЭ получат доступ на Запорожскую АЭС

ООН надеется, что обстрелы Запорожской АЭС в Украине прекратятся, и МАГАТЭ получит доступ на станцию, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

"Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ в их усилиях по созданию условий для стабилизации ситуации на станции. Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся. Также я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию", - сказал он на пресс-конференции в Токио.

Гутерриш также заявил, что риск ядерной конфронтации вернулся спустя десятилетия, и призвал ядерные державы взять на себя обязательство не применять оружие первыми, передает BBC.

"Я думаю, что если ядерные вооружения будут применены, то, скорее всего, уже не будет никакой ООН, чтобы как-то на это отреагировать", - сказал он в ответ на вопрос японского журналиста о реакции ООН на возможное применение Россией ядерного оружия в Украине.