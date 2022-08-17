Житель Волковыска приговорен к 4 годам «домашней химии» за оскорбление генпрокурора

Суд Волковысского района 5 августа приговорил 40-летнего жителя Сергея Бакача к ограничению свободы сроком на 4 года без направления в исправительное учреждение открытого типа за оскорбление президента и представителя власти.

«… обвиняемый с ноября 2021 года под публикациями в деструктивных Telegram-каналах о главе государства, генеральном прокуроре Республики Беларусь и пресс-секретаре президента Республики Беларусь размещал оскорбительные комментарии», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

«В ходе предварительного следствия и в судебном заседании мужчина свою вину признал в полном объеме, давал последовательные и достоверные признательные показания», - сказано в сообщении.

Кроме того, суд назначил Бакачу штраф в размере 1000 базовых величин и постановил изъять его мобильный телефон в доход государства.

«По иску генерального прокурора Республики Беларусь Андрея Шведа обвиняемый до судебного разбирательства перечислил 10 тыс. рублей на расчетный счет Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Первомайского района г. Минска в качестве материальной компенсации морального вреда. Он также совершил иные действия, направленные на возмещение ущерба, — добровольно перечислил тому же учреждению образования дополнительно 10 тыс. рублей», - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.